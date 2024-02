Imperia, circuiscono 90enne vulnerabile. Sequestrati 3 milioni di euro

IMPERIA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Imperia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, al termine di delicate indagini afferenti alla circonvenzione di una novantunenne psicologicamente vulnerabile, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di quasi tre milioni di euro. La vicenda ha riguardato le condotte illecite di quattro persone volte ad approfittare della notevole compromissione delle facoltà volitive della vittima per indurla a compiere un atto giuridico, consistente in un testamento per atto pubblico, a favore della sorella, estromettendo l’altro fratello dal cospicuo asse ereditario.(ITALPRESS) trl/gtr