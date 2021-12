ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia ad un passo dai mille nuovi contagi. I positivi, secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute, sono 975, quasi il doppio rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti, pari a 505 ma rispetto a ieri con un numero di tamponi maggiore più del doppio, 32.170, determinando un tasso di positività in calo al 2,98%. Crescono anche i decessi, 10 (+4) e gli attualmente positivi (+407) per un totale di 14.110. I guariti sono 558. Sul fronte ospedaliero si evidenzia una crescita (+10) di ricoveri nei reparti ordinari toccando quota 327, lievissimo l’incremento delle terapie intensive, 46 (+1) e 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 13.737 persone.

(ITALPRESS).