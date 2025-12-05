“Immortal Love” è il nuovo singolo di Mika

MILANO (ITALPRESS) – Mika prosegue il suo percorso creativo con il nuovo singolo “Immortal Love”. Il brano intreccia profondità emotiva e atmosfere luminose segnando un passaggio che aprirà ufficialmente le porte al suo nuovo album “Hyperlove”, un progetto vibrante e guidato da un forte senso di libertà creativa, in arrivo venerdì 23 gennaio 2026 in formato fisico e digitale, e da oggi disponibile in preorder.

Dopo l’uscita di “Modern Times”, l’artista pop visionario aggiunge un nuovo tassello al suo mosaico sonoro con “Immortal Love”, un brano che avvolge l’ascoltatore in un universo musicale dove energia, teatralità e melodia si intrecciano con naturalezza, offrendo una riflessione profondamente sentita sulla connessione e sulle energie invisibili che ci accompagnano per tutta la vita, ispirata anche dalla presenza costante del suo amato golden retriever di 15 anni, e capace di irradiare calore, nostalgia e quello stupore profondamente umano che caratterizza il pop raffinato ed emotivamente coraggioso di Mika.

Con “Hyperlove”, Mika torna al pianoforte come bussola creativa e inaugura una nuova, audace fase artistica: un album che unisce il calore delle imperfezioni analogiche alla vitalità del pop elettronico, dando vita a un paesaggio sonoro pulsante, ricco di vulnerabilità, grinta, desiderio ed euforia. Il progetto esplora la tensione tra il digitale e la fragilità dei sentimenti umani, quella che Mika definisce come “l’elettricità che scocca tra il positivo e il negativo di una carica”, raccontando un hyper-love che abbraccia l’euforia capace di dare significato al mondo che ci circonda.

