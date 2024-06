Immobiliare, Mazzetti “Serve testo con principi unici in tutto Paese”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo già iniziando una discussione importante grazie al Salva Casa che è un inizio fondamentale per il settore. Ma dobbiamo fare molto di più. I rappresentanti delle categorie economiche e i cittadini ci chiedono una riforma drastica che deve andare in una diversa direzione, soprattutto è necessario avere un Testo unico dei costruttori con dei principi unici in tutto il Paese e con un regolamento specifico per le varie Regioni". Così Erica Mazzetti componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, a margine della presentazione dal "Fiaip Monitora Italia Turistico", il report Immobiliare Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali sulle locazioni brevi ad uso turistico delle principali località Italiane. (ITALPRESS). xb1/trl/gsl