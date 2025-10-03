Immobiliare, Foti a congresso Fiaip “Rendere mercato più dinamico”

RICCIONE (RIMINI) (ITALPRESS) - "Il settore immobiliare è uno dei pilastri della nostra crescita. Dobbiamo favorire un mercato più dinamico, competitivo e capace di generare valore per la nazione". Lo afferma Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr, in un videomessaggio al congresso nazionale della Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), che si tiene a Riccione. sat/mca3