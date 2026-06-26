Immobili, Segalerba “Settore turistico in forte crescita”

MILANO (ITALPRESS) - "Il mercato immobiliare italiano ha testimoniato sicuramente una fase continua di crescita e di stabilizzazione. Il settore turistico è una fase continua di crescita anche sul numero delle presenze e cresce soprattutto la scelta delle case vacanza". Lo afferma Fabrizio Segalerba, presidente nazionale della Fiaip, a margine della presentazione a Milano del rapporto sul mercato immobiliare turistico italiano. col4/sat/azn