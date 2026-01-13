Home Video News Economia Immobili, Buttieri “Incentivare il recupero degli alloggi sfitti”
Immobili, Buttieri “Incentivare il recupero degli alloggi sfitti”
MILANO (ITALPRESS) - "Sicuramente un tema è quello della riorganizzazione della normativa, inoltre serve un finanziamento pubblico strutturale per il recupero degli alloggi sfitti". Così Marco Buttieri, presidente di Federcasa, a margine del RE Italy Winter Forum a Milano, risponde a una domanda sulle priorità per affrontare l'emergenza abitativa. xm4/sat/mca1