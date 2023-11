ROMA (ITALPRESS) – La Lazio conquista una vittoria fondamentale in ottica qualificazione battendo di misura 1-0 il Feyenoord nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. In una partita decisamente bloccata, ai biancocelesti basta il gol di Immobile nel recupero del primo tempo per prendersi tre punti che possono cambiare il loro cammino europeo. La squadra di Sarri si dimostra sin da subito aggressiva, come non lo era stata a Rotterdam: si vede la voglia di riscattare la brutta sconfitta dell’andata. Nonostante la pressione, la ricerca continua degli spazi e la buona manovra offensiva, però, la Lazio resta intrappolata nella morsa del Feyenoord che cerca di abbassare i ritmi. I biancocelesti vanno spesso vicino alla porta ma non hanno mai occasioni clamorose, a differenza degli olandesi alla mezz’ora di gioco con la chance di Gimenez che va a sfiorare il palo. Nel finale di primo tempo la Lazio sembra lasciarsi un pò sopraffare dagli avversari, nuovamente pericolosi con Paixao. La squadra di Sarri fatica a uscire dalla propria metà campo, se non in pieno recupero. Al 46′ infatti Immobile, tornato titolare, scatta sul filo del fuorigioco, perfettamente servito da Felipe Anderson, e infila l’1-0 alle spalle di Bijlow prima di andare negli spogliatoi. Per il bomber è la rete numero 200 con la Lazio, non segnava su azione da agosto. Riparte aggressivo, nella ripresa, il Feyenoord, con l’obiettivo di pareggiare la gara: Paixao e Gimenez per poco non ci riescono. I biancocelesti difendono il risultato dagli attacchi degli uomini di Slot, dimostrando una maturità che spesso è mancata in questa stagione. Nonostante la partita molto fisica e gli olandesi che non mollano, Luis Alberto e compagni riscattano la figuraccia di due settimane fa e si rilanciano nel girone E a quota 7, alle spalle dell’Atletico Madrid in testa di un punto, e davanti alla squadra di Rotterdam di una lunghezza. La prossima in casa con il Celtic sarà un bel banco di prova in chiave qualificazione.

