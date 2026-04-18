Cobolli straordinario, domina Zverev e vola in finale a Monaco

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Uno straordinario Flavio Cobolli manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del “BMW Open”, Atp 500 da 2.561.110 euro di scena sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania.

Prova sontuosa quella del 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, che si è imposto per 6-3 6-3 dopo un’ora e 9 minuti di gioco stoppando la corsa di Zverev verso il quarto titolo in Baviera. Cobolli, che aveva perso entrambi i confronti precedenti col tedesco (ottavi Roland Garros e quarti Halle nel 2025), centra dunque la sua quinta finale in carriera nel circuito maggiore e domani, contro il vincente della sfida fra la seconda testa di serie Ben Shelton e il qualificato Alex Molcan, andrà a caccia del suo quarto sigillo dopo aver vinto nella passata stagione a Bucarest e Amburgo e lo scorso febbraio ad Acapulco.

LE LACRIME DI COBOLLI PER L’AMICO CHE NON C’E’ PIU’

Immagine toccante a Monaco di Baviera: dopo aver conquistato la finale battendo in due set Alexander Zverev, Flavio Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Cobolli ha spiegato che il pianto finale era legato alla scomparsa di un amico: “Aveva solo 13 anni, se n’è andato troppo presto. Questa vittoria è solo per lui”.

La dedica di Cobolli era per il 13enne che frequentava il Tennis Club Parioli, scomparso ieri e al quale aveva già rivolto un pensiero via social: “Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te – aveva scritto su Instagram – La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato”.

COBOLLI “UNO DEI MIGLIORI MATCH DI SEMPRE”

“È stata una delle mie migliori partite di sempre, contro uno dei miei migliori amici nel circuito”. Lo ha detto Flavio Cobolli, dopo la vittoria su Zverev che gli ha spalancato le porte della finale di Monaco di Baviera. “È un ragazzo davvero in gamba e ho un buon rapporto con tutti nel suo team, quindi è stato un po’ difficile giocare contro di lui – ha aggiunto Cobolli – Ma oggi penso di aver giocato una delle mie migliori partite e sono davvero felice della mia prestazione”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).