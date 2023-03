NAPOLI (ITALPRESS) – Nel Governo “non c’è tensione, ma un cuore che piange, una ferita aperta perchè nessuno vuole fare morire le persone e per questo che lavoreremo per non farle partire”. Così il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al Museo di Pietrarsa a Portici, risponde a una domanda sullo stato di salute del Governo dopo la tragedia di Cutro in seguito alla quale ieri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha riferito al Parlamento in un’informativa urgente. “E’ comunque un tema molto complesso e delicato – sottolinea Santanchè -. Però deve anche finire lo sciacallaggio dove si pensa che il Governo vuole fare morire: il Governo vuole salvare, perchè chi salva vite umane salva il mondo”.

foto xc9 Italpress

(ITALPRESS).

