LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Negli ultimi giorni centinaia di migranti sono stati salvati nel Mediterraneo mentre è allerta per il maltempo previsto nei prossimi giorni.

SOS Mediterranee, che gestisce la nave di salvataggio “Ocean Viking”, ha salvato 438 migranti di diverse nazionalità che negli ultimi giorni erano in difficoltà nel Mediterraneo. I salvataggi sono avvenuti in acque internazionali al largo delle coste della Libia e della Tunisia. Alcune delle evacuazioni sono state coordinate con la guardia costiera italiana.

A luglio, le autorità italiane hanno confiscato la Ocean Viking per 10 giorni a Civitavecchia, dopo aver messo in dubbio gli standard di sicurezza della nave, prima di darla in comodato d’uso.

Nel frattempo, l’ONG internazionale Alarm Phone ha emesso un’allerta meteo per il Mediterraneo centrale. “Da oggi e per i prossimi giorni, il tempo nel Mediterraneo centrale sarà molto pericoloso per gli attraversamenti”, ha allertato Alarm Phone, aggiungendo che “tutti coloro che intendono lasciare la Libia o la Tunisia dovrebbero essere consapevoli e considerare le condizioni meteorologiche prima della partenza”.

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, quest’anno almeno 2.013 persone sono morte o scomparse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale. Si tratta di un numero significativamente superiore alla cifra dell’intero 2022, che era di 1.417.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).