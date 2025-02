MILANO (ITALPRESS) – La sede dell’agenzia di comunicazione di Klaus Davi è stata imbrattata questa notta con la scritta “non votare spara” apposta proprio sotto gli uffici del giornalista italo svizzero, che si trovano in via Santa Sofia nel centro di Milano. L’inchiostro color rosa è stato probabilmente impresso tra la serata di ieri e questa notte. Proprio Ieri un corteo di anarchici e propal ha sfilato per le vie di Milano percorrendo anche Via Santa Sofia dove si trova la sede degli uffici dell’agenzia di comunicazione e, a poca distanza, l’abitazione del giornalista. Questa mattina il giornalista recandosi presso la sede della sua agenzia ha notato la scritta collocata proprio sotto le finestre dei suoi uffici che sono distribuiti al piano terra e si affacciano sul viale dove ieri ha sfilato il corteo degli anarchici.

foto: ufficio stampa Klaus Davi

(ITALPRESS).