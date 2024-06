TRIESTE (ITALPRESS) – Jessica Rosval entra a far parte del progetto illy Chef Ambassador, l’iniziativa dedicata agli appassionati di caffè e di alta cucina di cui la nota chef canadese naturalizzata italiana diventa, a partire da giugno 2024, ambasciatrice internazionale. L’annuncio di illycaffè è arrivato all’Hotel Wynn di Las Vegas, nell’ambito del The World’s 50 Best Restaurants, la classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, evento in cui Rosval ha ricevuto il premio “Champions of Change” 2024 con Roots, il ristorante sociale fondato a Modena nel 2022 impegnato nell’empowerment e nell’inserimento lavorativo delle donne migranti. Modello di impresa sociale che illycaffè sostiene fin dalla sua nascita, Roots opera come spazio di co-working di giorno e ristorante di sera ed è stato ideato dalla stessa Jessica Rosval e da Caroline Caporossi, fondatrici dell’Association for the Integration of Women.

Nell’ambito della partnership, con il supporto dei docenti dell’Università del Caffè, Rosval avrà la possibilità di combinare gli ingredienti del blend illy – 9 delle migliori qualità di pura Arabica di 9 diverse origini – realizzando il suo caffè personale. Seguendo le orme di Massimo Bottura e di tanti altri chef stellati e sostenibili, combinerà così i diversi elementi per raggiungere l’equilibrio che meglio riflette il suo stile e le sue preferenze sensoriali in termini di gusto e aroma.

“Jessica Rosval ha da tempo dato dimostrazione non solo della sua creatività in campo culinario, ma anche del suo impegno verso la creazione di modelli di sostenibilità sociale capaci di aiutare e valorizzare le persone. Come illy, propone un’esperienza gastronomica di eccellenza mettendo al centro il fattore umano –

ha detto Cristina Scocchia, CEO di illycaffè -. Per questo motivo siamo molto felici di annunciare il suo ingresso nel programma illy Chef Ambassador e, ancor di più, di farlo nell’ambito di questo prestigioso evento simbolo dell’alta ristorazione”.

Al The World’s 50 Best Restaurants, due gli Chef Ambassador illy che si sono riconfermati in classifica: al 19esimo posto Niko Romito, con il suo Reale a Castel di Sangro, e al 50esimo posto con il suo omonimo ristorante a Senigallia, Mauro Uliassi.

“Siamo lieti di aver riconfermato il nostro supporto a The World’s 50 Best Restaurants, l’evento che promuove l’eccellenza globale nel mondo dell’alta gastronomia, in cui il caffè e la sua cultura giocano un ruolo fondamentale – ha aggiunto Scocchia -. Siamo qui anche per supportare e celebrare i nostri Chef Ambassador che fanno parte di questa prestigiosa classifica e per

continuare con loro un percorso ancora più virtuoso, all’insegna dell’innovazione e della qualità”.

