Il web coach del Ministero del Lavoro aumenta l’offerta di corsi gratuiti sulle competenze digitali

ROMA (ITALPRESS) – AppLI cresce ancora. Grazie a una serie di collaborazioni con grandi imprese tecnologiche, all’interno del web coach del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivano i corsi di formazione gratuiti per l’acquisizione delle prime competenze digitali, fondamentali per approfondire l’ampio tema dell’intelligenza artificiale.

“Con AppLI dimostriamo che la pubblica amministrazione è capace di guidare la sperimentazione nell’adozione dell’intelligenza artificiale in chiave umanocentrica. Una best practice riconosciuta a livello europeo, sviluppata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con Inps e integrata nell’ecosistema digitale del SIISL, cresce grazie alla collaborazione di tutti gli attori della trasformazione digitale. L’ampliamento dei corsi gratuiti rafforza la nostra visione inclusiva, che vuole porre la tecnologia al servizio delle persone, accompagnarle nelle competenze e sostenere le politiche del lavoro in modo concreto e accessibile”, ha affermato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Le pillole informative messe a disposizione gratuitamente grazie all’accordo con le imprese proprietarie sono accessibili su AppLI – Assistente Personale per il Lavoro in Italia dopo l’accesso in piattaforma attraverso le proprie credenziali di identità digitale (attraverso Spid o CIE).

Le persone interessate potranno seguire i corsi di Microsoft e raggiungere facilmente quelli di Fastweb, Cisco, Amazon, Ibm, Leonardo, Tim, Open Fiber, Sas. In linea con il costante percorso di crescita della piattaforma, inoltre, sarà possibile includere nel tempo altri interventi formativi proposti da ulteriori attori della trasformazione tecnologica in corso.

In base al livello di competenza e agli obiettivi specifici, l’utente può avvicinarsi ai concetti base che riguardano le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale ma anche scoprire come usare alcuni strumenti specifici (prompt design, analisi dei dati e integrazione dell’IA nei processi lavorativi o nella didattica nel rispetto dell’AI Act). Per i più esperti, AppLI propone approfondimenti attraverso le esperienze di micro-learning da seguire anche direttamente in piattaforma.

-Foto IPA Agency-

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