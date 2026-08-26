Inps, nel primo semestre del 2026 erogati 9,9 miliardi di euro per l’assegno unico

ROMA (ITALPRESS) – Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 9,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. E’ quanto emerge dall‘aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – giugno 2026.

Sono 6.095.716 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.613.178 figli: l’importo medio per figlio a giugno 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 175euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71euro), a 227 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 euro per il 2026).

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