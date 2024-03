ROMA (ITALPRESS) – E’ uscito oggi “Ad Astra”, il primo album di inediti per festeggiare i 15 anni di carriera. Il Volo è in partenza ad aprile per il World Tour che li porterà anche in Cina e Giappone e tornerà in Italia a maggio con quattro speciali eventi-concerto all’Arena di Verona – 9 (sold out), 11 (sold out), 12 (sold out), 13 maggio. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano. Il tour italiano proseguirà fino a settembre con Tutti Per Uno – Capolavoro, 20 appuntamenti nelle più suggestive venue d’Italia, mentre ad ottobre Il Volo porterà la sua musica nelle principali capitali europee, tra cui Parigi, Berlino, Praga e molte altre.

-foto ufficio stampa Il Volo –

(ITALPRESS).

