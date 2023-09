MILANO (ITALPRESS) – “Presto inizieremo il nostro tour europeo, toccando città in cui non siamo mai stati prima. Canteremo in luoghi molto prestigiosi” racconta Ignazio Boschetto, componente de “Il Volo” insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble, parlando parlando a Rtl2 102.5 del prossimo tour europeo – in partenza da settembre – e del compimento dei 15 anni di carriera. “Stiamo per festeggiare 15 anni di carriera, un traguardo importante. Avere successo è difficile, ma mantenerlo è ancora più difficile. Abbiamo vinto il Festival di Sanremo otto anni fa, e da allora la musica è cambiata. Abbiamo la fortuna di avere un repertorio che ci permette di variare, ma il nostro obiettivo è costruire un repertorio solo nostro”, continuano. “In questi anni abbiamo imparato a conoscerci, fra di noi c’è una grande stima reciproca. Dico sempre a Piero che non vedo l’ora di sedermi nel palco reale per vederlo esibirsi in un’opera. Crescendo, si sviluppa anche la nostra personalità e i nostri desideri artistici, al di là de Il Volo”, dice Ignazio.

“Singolarmente ci piace fare anche altre cose. Dopo 15 anni ci piacerebbe che le persone capissero che c’è molto altro. Questo spettacolo è la risposta a ciò che cerchiamo di spiegare da sempre. Siamo tre voci e un’anima, e lo dimostriamo sul palco. Il Volo è tutto questo. Il nostro repertorio è dinamico e ampio”, aggiungono. E sulla possibilità di un ritorno a Sanremo aggiungono: “Siamo nati all’Ariston nel 2009, siamo tornati nel 2015 con ‘Grande Amorè, nel 2019 con ‘Musica che restà, e poi chissà, vedremo”.

