Il Vinitaly torna in presenza con 4400 aziende da 19 Paesi

Torna in presenza, dopo due anni di stop, l'appuntamento più atteso per il business e la promozione del settore vitivinicolo: Vinitaly è di nuovo a Veronafiere, fino al 13 aprile 2022. La 54^ edizione del salone internazionale dei vini e dei distillati si presenta con un quartiere espositivo sold out con 4.400 aziende provenienti da 19 nazioni. abr/gtr/