Il viaggio di un adolescente contro la guerra

Monokov, un ragazzo di 19 anni, ha deciso di attraversare l'Europa in bicicletta per manifestare contro la guerra in Ucraina. Sopra al suo manubrio una scritta "Russians are not Putin" come azione di protesta nei confronti di Vladimir Putin. Radioimmaginaria, parla di questo viaggio in questo nuovo servizio. abr/mrv