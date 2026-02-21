Il Venezuela rilascia 80 prigionieri politici

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – Ottanta prigionieri politici sono stati rilasciati in Venezuela, nell’ambito di un’amnistia concessa a 379 persone. Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. L’amnistia era stata promessa dal governo ad interim dopo la cattura di Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti.

In totale sono stati 1.557 i detenuti politici in Venezuela hanno presentato domanda di amnistia in base alla nuova legge. Rodriguez ha spiegato che “la legge riguarda 11 mila persone che, attraverso il sistema giudiziario venezuelano, hanno ricevuto misure alternative alla detenzione. Vale a dire, erano precedentemente incarcerati, ma ora sono soggetti all’obbligo di firma o agli arresti domiciliari”.

