Il Vaticano decreta la scomunica dei vescovi Lefebvriani

ROMA (ITALPRESS) – I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay (rispettivamente consacrante principale e co-consacrante) e i vescovi neo-consacrati Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier sono incorsi “ipso facto” nella scomunica “latae sententiae” riservata alla Sede Apostolica per aver compiuto “un atto di natura scismatica”, la “consacrazione episcopale di quattro presbiteri, senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice”.

Lo riporta Vatican News citando il decreto firmato dal cardinale Víctor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e controfirmato dai due segretari dello stesso Dicastero. “È la conclusione, purtroppo annunciata, che giunge ventiquattr’ore dopo la solenne cerimonia celebrata ad Écône, in Svizzera, la mattina del 1° luglio 2026”.

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