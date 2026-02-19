Il tribunale di Catania sospende il fermo della Sea Watch 5

CATANIA (ITALPRESS) – Il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa nei confronti della Sea-Watch 5. Lo rende noto la ong sui social. “Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito”, si legge in un post su X. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un’operazione di salvataggio di 18 persone lo scorso 25 gennaio con l’assegnazione di Catania quale porto sicuro.

-Foto IPA Agency-

