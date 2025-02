ROMA (ITALPRESS) – L’impegno della Federazione Italiana Triathlon, in ottica del quadriennio olimpico che porterà ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, continua nel segno del gioco di squadra tra settori sotto il coordinamento del direttore sportivo Simone Biava. “L’Alto Livello è solo la punta dell’iceberg di una struttura funzionale, moderna ed efficiente che coinvolge il Paratriathlon, l’Area Sviluppo, il Settore Giovani, i Cts di Riccione e Torino, il Multisport, il Centro Studi e l’Area Scientifica – sottolinea una nota della Fitri -.

Proprio il lavoro di raccordo tra i vari settori da parte dell’Area Scientifica ha sancito un importante cambio di passo, supportando la crescita di atleti e tecnici e dando impulso a dinamiche e strategie che hanno permesso all’Italia del triathlon di raggiungere risultati importanti. La guida dell’Alto Livello sarà affidata a un team ad hoc che avrà come direttore tecnico Matteo Torre, supportato dal tecnico specialista del nuoto Riccardo Wenter, dai tecnici Alto Livello Costanza Giannini e Manuel Canuto e da Alessandro Bottoni, responsabile logistica e dispositivi squadre nazionali”.

Per il settore Paratriathlon riconfermato Renzo Roiatti nel ruolo di direttore tecnico. Il responsabile sviluppo Ips e classificazioni sarà Gianluca Cacciamano e il coordinatore tecnico squadre nazionali Antonio Serratore.

I tecnici delle squadre nazionali saranno Fabrizio Tacchino, Charlotte Bonin, Matteo Marmentini e Giuseppe Laface.

Il coordinamento dell’area sviluppo sarà affidato ad Andrea Gabba – figura centrale nella crescita degli U23, il cui lavoro, insieme ai tecnici personali, ha portato all’esordio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 di Bianca Seregni e Alessio Crociani.

I responsabili dei centri tecnici di sviluppo (Cts) saranno Massimo Strada, per quello di Riccione, e Manuel Canuto, per quello di Torino. Per il settore giovani viene confermato direttore tecnico Alberto Casadei.

Il settore multisport sarà coordinato da Stefano Davite che si occuperà anche di cross Triathlon. Il responsabile Duathlon sarà ancora Andrea Compagnoni e il responsabile Winter Triathlon Marco Behtaz. Il responsabile del Triathlon lunghe distanze sarà Alberto Bucci coadiuvato da Alessandro Degasperi. Il responsabile centro studi presso il centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa sarà Alessandro Bottoni.

Per quanto riguarda l’area scientifica – il cui coordinamento sarà affidato a Matteo Torre – ne faranno parte Michele Zanini, Luca Zenti, Fabrizio Antonelli, Paolo Belluco, Fabrizio Tacchino, Simone Villanova e Riccardo Molinari. “Questa nuova organizzazione – spiega il direttore sportivo Simone Biava – garantisce continuità e innovazione puntando a consolidare i successi del passato e affrontare con determinazione le sfide future. Desidero augurare un buon lavoro a tecnici e atleti che rappresenteranno l’Italia nelle competizioni internazionali”.

