Il trasporto aereo verso il Net Zero al Congresso della Fondazione Pacta

ROMA (ITALPRESS) - Le sfide e le opportunità della transizione energetica nel trasporto aereo, settore chiave nel percorso verso gli obiettivi di neutralità climatica, sono state al centro del 4° Congresso Annuale della Fondazione PACTA. L’evento ha riunito a Roma rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, della filiera aeroportuale, della finanza e dell’accademia. f04/mgg/azn