Il tour degli Iron Maiden fa tappa in Italia, il 17 giugno 2026 saranno a San Siro

MILANO (ITALPRESS) – Il 17 giugno 2026 sta per entrare nella storia della musica del nostro Paese, gli Iron Maiden hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li porterà in Europa nel 2026 per il Run for your Lives Tour e tra queste date quella milanese segnerà un giorno storico per i fan della musica metal in Italia.

Il 17 giugno 2026, infatti, gli IRON MAIDEN saranno protagonisti di un grande show allo Stadio San Siro che, per l’occasione e per la prima volta da quando la musica è entrata a San Siro, diventerà la scala del metal. La band, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, si esibirà dal vivo il prossimo anno a Milano, per celebrare nuovamente con i fan italiani i 50 anni di carriera e proporre una scaletta di grandi successi estrapolati dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a “Fear Of The Dark” del 1992. I biglietti saranno in vendita dalla settimana del 22 settembre.

