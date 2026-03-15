ROMA (ITALPRESS) – “Nella storia dell’offerta informativa del servizio pubblico, il TG2 si caratterizza da sempre come il telegiornale della sperimentazione e della ricerca di nuovi generi. Uno dei tratti distintivi del giornale è rappresentato dalle sue famose rubriche, che raccontano il costume degli italiani e sono da sempre molto apprezzate dai cittadini. In questi 50 anni il TG2 ha raccontato con professionalità e competenza i fatti più rilevanti per l’Italia e il mondo, collezionando esclusive entrate nella storia dell’informazione. Il TG2 è stato il primo a dare nel 2004 la notizia del sequestro a Baghdad di quattro civili italiani, tra i quali Fabrizio Quattrocchi, e a mostrare ai cittadini nel 2021 quale fosse il volto di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra all’epoca latitante e poi catturato nel 2023. A 50 anni dalla sua nascita auguro al TG2 di continuare ad evolversi senza perdere la propria identità, in una Nazione che cambia e che ha bisogno di essere raccontata come merita”. Lo scrive in un messaggio al TG2, in occasione del 50esimo anniversario della sua nascita, la premier Giorgia Meloni.

“Ero molto più giovane, era prima del 1976, e, in Italia, la Rai dava un solo telegiornale. E non c’erano le televisioni libere, anzi, cominciavano a nascere le prime radio libere, forse. Eppure, improvvisamente, con la riforma, arrivò la grande novità: nasceva il TG2, un nuovo telegiornale. Potevi scegliere, potevi saltare quello delle 20, prendere quello delle 20:30: fu una piccola rivoluzione. Da allora tanti giornalisti, tanti tecnici, tanti operatori, e tanti inviati si sono susseguiti per darci quello che poteva essere il meglio del loro lavoro e devo dire che ci sono riusciti. Lo dico con piacere, al direttore Preziosi, che considero uno dei più bravi: auguri, buon TG2”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Auspico che il TG2 continui a svolgere la sua missione con la stessa passione e dedizione dimostrate in questo mezzo secolo di attività. Alla redazione, a tutti i suoi collaboratori e lavoratori che con professionalità e spirito di servizio concorrono alla realizzazione del telegiornale, esprimo il mio vivo apprezzamento e la mia gratitudine per l’impegno quotidiano con il quale garantite un’informazione puntuale e di qualità”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio al direttore Antonio Preziosi in occasione del 50° anniversario della fondazione del TG2. “In questi cinquant’anni la vostra testata giornalistica ha accompagnato intere generazioni attraverso il racconto dei grandi momenti e dei passaggi cruciali della nostra storia, nazionale e internazionale. Non si è limitata a dare le notizie – scrive Fontana -, ma ha offerto una visione più vicina alla realtà sociale e culturale del Paese. In questo modo ha contribuito in maniera significativa alla formazione di un’opinione pubblica informata e consapevole”.

“Cinquant’anni di TG2 significano cinquant’anni di storia dell’Italia raccontata ogni giorno nelle case di milioni di cittadini. È un traguardo importante per il servizio pubblico e per tutti i professionisti che, con impegno e passione, hanno contribuito a costruire una delle principali voci dell’informazione televisiva italiana. In questi anni il TG2 ha accompagnato i cambiamenti del Paese, dando spazio ai grandi temi della politica, dell’economia, della società e della vita quotidiana degli italiani. Oggi più che mai c’è bisogno di un’informazione libera, pluralista e vicina ai cittadini, capace di raccontare l’Italia reale: quella del lavoro, delle famiglie, delle imprese e dei territori. Il servizio pubblico ha una responsabilità importante: garantire informazione di qualità, rispettando tutte le sensibilità e dando voce a chi spesso non ne ha abbastanza. A tutti i giornalisti, i tecnici e i lavoratori del TG2 va il mio ringraziamento e l’augurio di continuare a svolgere il loro lavoro con professionalità, coraggio e senso del dovere verso gli italiani. Caro direttore, buon cinquantesimo anniversario al TG2″. Lo scrive il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

“In occasione del cinquantesimo anniversario del TG2, rivolgiamo le nostre congratulazioni alla redazione, ai giornalisti e a tutti coloro che, nel corso di questi decenni, hanno contribuito a costruire uno dei principali punti di riferimento del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. In questi cinquant’anni il TG2 ha rappresentato un caposaldo per milioni di cittadini, offrendo informazione, approfondimento e una costante attenzione al pluralismo delle idee e delle opinioni. Una lunga storia, ricca di professionalità, passione e momenti di grande giornalismo, che ha accompagnato le trasformazioni del Paese e del mondo. Il contributo del TG2 al pluralismo dell’informazione e alla qualità del dibattito pubblico resta un elemento essenziale per la vitalità della nostra democrazia. A tutta la redazione l’augurio di continuare, anche nei prossimi anni, questo percorso di impegno e servizio al pubblico. Buon cinquantesimo anniversario al TG2″. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Auguri al Tg2 per i suoi 50 anni di informazione al servizio del Paese, un traguardo importante per uno dei telegiornali storici del servizio pubblico che da mezzo secolo racconta l’Italia e il mondo con professionalità e autorevolezza. Al direttore Antonio Preziosi, alla redazione e a tutti i professionisti che ogni giorno lavorano per garantire un’informazione di qualità, rivolgo i miei più sinceri auguri”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Alla Direzione, alla Redazione ed a tutti i tecnici del TG2 le più sincere congratulazioni per i 50 anni di informazione al servizio dei cittadini. Un traguardo importante che testimonia grande professionalità, impegno e attenzione alle diverse realtà italiane. Auguro al TG2 di continuare a svolgere con passione, pluralismo e correttezza il proprio ruolo all’interno del servizio pubblico televisivo, contribuendo al progresso sociale e culturale della nostra comunità”. Lo scrive sui social la leader della Cisl Daniela Fumarola esprimendo alla Direzione, alla Redazione ed a tutti i tecnici del TG2 gli auguri del sindacato di via Po, per i 50 anni di informazione al servizio dei cittadini.

– Foto Ipa Agency (nella foto di copertina il direttore del Tg2 Antonio Preziosi) –

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