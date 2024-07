ROMA (ITALPRESS) – Pordenone è pronta ad accogliere nuovamente i protagonisti del Suzuki Challenge 2024: ospiterà infatti le sfide proposte dall’Italian Baja, quest’anno con validità per il Campionato Italiano Cross Country e SSV, FIA European Baja Cup e per il Campionato Ungherese. Dopo il round di apertura nella provincia friulana di marzo, in occasione del 14° Italian Baja di Primavera – Artugna Race, e poi in Toscana per il 2° Baja Colline Metallifere, il monomarca promosso dalla casa giapponese andrà in scena lungo i greti del Tagliamento nelle due giornate di venerdì 5 e sabato 6 luglio, con partenza e arrivo dall’Interporto di Pordenone. Due i settori selettivi da affrontare, più il prologo della lunghezza di 12,43 chilometri.

Un appuntamento atteso dagli interpreti dell’off road, che proseguiranno poi la stagione al 1° Baja dello Stella, 5° Baja Vermentino – Terre di Gallura e al Raid of the Champions, che si terrà in Ungheria a novembre.

Ai nastri di partenza dell’Italian Baja non manca Alfio Bordonaro, detentore della leadership del trofeo con 62 punti in totale, grazie alle due vittorie nel monomarca conquistate in Friuli e in Toscana al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa, con cui sarà presente a Pordenone per difendere il vertice della classifica. Si prevede un’avvincente battaglia per il secondo posto nel Challenge tra Emilio Ferroni e Gianluca Morra, separati da un solo punto. Il pilota emiliano proverà a migliorare il bel risultato ottenuto al Baja Colline Metallifere di aprile, affiancato da Daniele Fiorini su altro Grand Vitara, al fine di allungare sul novarese che sarà in gara su Suzuki Grand Vitara di tipo T2 e con Stefano Tironi alle note. Presente a Pordenone anche Lorenzo Codecà, accompagnato alle note da Gilberto Menenti su Grand Vitara T1 e quarto in graduatoria con 21 punti, che avrà come obiettivo primario quello di accorciare le distanze per avvicinarsi al vertice del monomarca.

Tra gli iscritti spiccano i nomi di Stefano Sabellico, in coppia con Andrea Taloni su Grand Vitara, e Alberto Gazzetta, in corsa con il Suzuki Jimny di Gruppo TH condiviso con Andrea Pizzato, mentre ritorna tra i protagonisti del trofeo Andrea Luchini, coadiuvato da Piero Bosco su Grand Vitara Pentastar di tipo T1.

Ad aprire le danze dell’Italian Baja 2024 sarà la consueta cerimonia di partenza che scatterà alle 17 di domani dall’Interporto di Pordenone, a cui faranno seguito i primi 12,43 chilometri cronometrati del Prologo dedicato a Giulia Maroni. Le sfide proseguiranno l’indomani, sabato, con i due settori selettivi di “Dignano” e “Tagliamento” che copriranno i restanti 188,26 chilometri di competizione. La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo sempre all’Interporto a partire dalle 18.

