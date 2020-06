“Le persone sono motivate da molto più che i soldi. Le grandi gioie della vita derivano dal perseguire la propria passione, passare il tempo con gli amici e la famiglia e vivere nuove esperienze. Le persone semplicemente non giudicano tutto dal valore economico. Occupiamoci delle persone. Il denaro è un mezzo per raggiungere un obiettivo. Per questo i libri e le trasmissioni che si occupano di economia e finanza non hanno presa sul grande pubblico: parlano del mezzo e non di ciò che alle persone interessa davvero: se stessi”. Con queste parole comincia il nuovo libro di Leopoldo Gasbarro “Il tempo della verità”.

Il libro, edito da S&K, pone l’accento sul momento finanziario estremamente delicato che vive il Paese. “Soprattutto racconta come sia indispensabile prendere atto di tanti aspetti legati alle nostre vite, ai nostri progetti e affiancarli ai corretti progetti finanziari – si legge in una nota -. Particolare accento viene posto ai nuovi temi dettati dalla demografia: come cambiano le regole del gioco, così pensioni, welfare e molte delle garanzie che pensavamo di avere rischiano di scomparire definitivamente”.

(ITALPRESS).