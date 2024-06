ISERLOHN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sarà Felix Zwayer ad arbitrare Italia-Albania, gara valida per la prima giornata del girone B e in programma sabato 15 a Dortmund. A dirigere insieme al fischietto tedesco il match del debutto degli azzurri a Euro2024, i connazionali Stefan Lupp e Marco Achmùller come assistenti, il quarto ufficiale di gara Daniel Siebert e il Video Assistant Referee Bastian Dankert.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

