Il Teatro Massimo di Palermo inaugura la stagione 2026-2027 con il kolossal Samson et Dalila

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà il fascino monumentale di Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns ad aprire, domenica 22 novembre 2026, alle ore 18, la nuova Stagione del Teatro Massimo di Palermo. Lo spettacolo sarà trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai5 e segna il ritorno di un capolavoro assente dalla scena palermitana dal 1972. L’allestimento originale del Teatro dell’Opéra di Montecarlo e ripreso dal Tbilisi Opera and Ballet State Theatre a cura di Zaza Agladze, è firmato dalla regia di Jean-Louis Grinda. Scene e costumi portano l’impronta visionaria e onirica di Agostino Arrivabene, mentre la direzione d’orchestra è affidata a Emmanuel Villaume, tra i massimi interpreti internazionali del repertorio francese. Imponenti le masse artistiche del Teatro Massimo con l’Orchestra, il Coro diretto da Salvatore Punturo e il Corpo di ballo guidato da Jean-Sébastien Colau.

Con la stagione 2026-2027 disegnata dal Direttore artistico Alvise Casellati, la Fondazione Teatro Massimo, guidata dal Sovrintendente Marco Betta, celebra i 130 anni dall’inaugurazione del Teatro, avvenuta nel 1897, e i 30 anni dalla sua riapertura nel 1997, momento che ha restituito alla città il suo più importante presidio culturale. Due anniversari che raccontano la continuità di una grande tradizione culturale e la sua capacità di rinnovarsi.

Con la stagione 2026-2027 disegnata dal Direttore artistico Alvise Casellati, la Fondazione Teatro Massimo, guidata dal Sovrintendente Marco Betta, celebra i 130 anni dall’inaugurazione del Teatro, avvenuta nel 1897, e i 30 anni dalla sua riapertura nel 1997, momento che ha restituito alla città il suo più importante presidio culturale. Due anniversari che raccontano la continuità di una grande tradizione culturale e la sua capacità di rinnovarsi.

– foto ufficio stampa Teatro Massimo –

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