Il teatro di Fo e Rame torna in Calabria al Celico Art Festival

MILANO (ITALPRESS) – Quattro eventi culturali di straordinario rilievo animeranno il cuore della Sila fra mercoledì 28 e sabato 31 maggio grazie alle performance del celebre attore Mario Pirovano, erede artistico di Dario Fo e Franca Rame, protagonista del Celico International Art Festival – Visioni Metamorfiche dove, fra l’altro, porterà in scena per la prima volta in Calabria il potente monologo “Lu Santo Jullare Francesco”.



Il 28 maggio (ore 10, Teatro delle Arti), l’attore terrà una Masterclass speciale dal titolo “Retrospettiva su Dario Fo e Franca Rame”, rivolta agli studenti dell’Università della Calabria e ai professionisti del teatro. In serata, alle ore 20.00, presso il Teatro Unical, andrà in scena lo spettacolo scritto da Dario Fo, che restituisce con ironia, forza e rigore storico una figura di Francesco d’Assisi lontana dalla retorica agiografica. Il debutto calabrese dello spettacolo assume un significato ancora più profondo per la sua ambientazione: Celico è infatti la città natale di Gioacchino da Fiore, il grande mistico e pensatore medievale che, secondo molti studiosi, influenzò profondamente il pensiero e la spiritualità di Francesco.

Lo sottolinea lo stesso Pirovano: “Il Santo che viene da Assisi, nato sotto il Monte Subasio nell’Appennino umbro-marchigiano – spiega Pirovano – arriva per la prima volta nell’Appennino Calabro, nella terra dove nacque Giacchino da Fiore. Anche lui nato nelle vicinanze del monte Botte Donato, sulla Sila Grande.Gioacchino da Fiore. Certamente ispiratore di San Francesco d’Assisi. Come Francesco, anche Gioacchino da Fiore, era contro le crociate, e contro la guerra”.

Una visione comune che risuona ancora oggi con drammatica attualità. Gioacchino da Fiore scriveva: “Allora gli uomini trasformeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. La gente non sguainerà la spada contro i propri simili, e nessuno si addestrerà più alla battaglia”. Giovedì 29 maggio (dalle 10:30 alle 13) presso l’Università della Calabria (a Rende, Cosenza), Mario Pirovano terrà il workshop “Il corpo a teatro. La voce questa sconosciuta: potenza e capacità espressiva”. Venerdì 30 maggio (dalle 10.30 alle 13) la giornata del Festival di Celico si apre con Pirovano protagonista di una sessione dedicata ai monologhi di Dario Fo e Franca Rame. La presenza di Pirovano in Calabria si conclude sabato sera (alle 21 sempre presso il Teatro delle Arti di Celico), con Mistero Buffo, monologo che affonda le radici nella tradizione del teatro popolare medievale, intrecciando satira, impegno civile e comicità.

