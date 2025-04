Il Team Suzuki Challenge sesto all’All Japan Road Racing Championship 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Team Suzuki CN Challenge ha testato la GSX-R1000R classificandosi al sesto nella prima gara della classe JSB1000 dell’All Japan Road Racing Championship 2025, disputatasi sul circuito di Twin Ring Motegi. L’evento si è svolto nell’ambito del Motegi 2&4, appuntamento motoristico unico che unisce, in un solo weekend, le emozioni delle competizioni su due e quattro ruote, regalando agli appassionati un’esperienza completa del motorsport giapponese.

Per il Team Suzuki CN Challenge è stata l’occasione perfetta per scendere in pista con la GSX-R1000R guidata dal pilota collaudatore Takuya Tsuda e testare sia il carburante da gara 100% rinnovabile, secondo il regolamento della categoria JSB1000 sia i componenti sviluppati ad hoc per la moto, in vista dell’obiettivo: la prestigiosa Suzuka 8 Hours. Nelle qualifiche di sabato, Tsuda ha registrato un ottimo tempo di 1’48.599, guadagnando così l’ottava posizione sulla griglia di partenza. Durante la gara di domenica, che ha visto la partecipazione di 28 piloti, Tsuda ha mantenuto un passo costante tagliando il traguardo al sesto posto assoluto.

Il Team Suzuki CN Challenge conferma il proprio impegno verso la carbon neutrality, puntando a un equilibrio tra innovazione ecologica e performance competitiva. La prossima sfida del Team Suzuki CN Challenge sarà la Suzuka 8 Hours, in programma dall’1 al 3 agosto 2025.

“Abbiamo concluso la gara al sesto posto raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati in attesa di partecipare alla 8 ore di Suzuka – le parole di Shinichi Sahara, Project Leader Team Suzuki CN Challenge – Abbiamo migliorato l’equilibrio complessivo della moto applicando le soluzioni alle criticità emerse durante le sessioni di prova. I nostri tempi sul giro durante la gara sono stati costanti, continueremo con il nostro programma di sviluppo e test per migliorare ulteriormente le prestazioni della nostra moto”.

