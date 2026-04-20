Dl Sicurezza, verso un emendamento di modifica alla norma sugli avvocati

ROMA (ITALPRESS) – Sul “nodo avvocati” al dl Sicurezza non è escluso che si vada verso un emendamento di modifica della norma. Interlocuzioni fitte, secondo quanto si apprende, sono in corso tra Quirinale, governo e Parlamento.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si era recato nel pomeriggio di lunedì al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

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