Il solito Doncic trascina i Lakers, vittorie per Spurs e Celtics

ROMA (ITALPRESS) – Luka Doncic continua a trascinare i Los Angeles Lakers. Nella notte di regular season Nba tra lunedì e martedì, a due giorni da una tripla doppia decisiva, lo sloveno firma una prestazione da 36 punti nella vittoria sugli Houston Rockets per 100-92. Sono 18, invece, i punti messi a referto da LeBron James. Dall’altra parte assente Alperen Sengun, tenuto a freno da un problema alla schiena, così la scena se la prendono Jabari Smith Jr. con 22 punti e Amen Thompson con una doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi, che non basta però evitare la sconfitta.

Vincono i San Antonio Spurs, che hanno la meglio sui Los Angeles Clippers con lo score di 119-115, respingendo il tentativo di rimonta degli avversari nel finale. Non deve strafare Victor Wembanyama, che chiude comunque con 21 punti e 13 rimbalzi, mentre sono 23 i punti di Stephon Castle. Nei Clippers, che devono fare a meno di Kawhi Leonard, in luce Darius Garland con 25 punti e Jordan Miller con 22.

Vittoria sudata per i Boston Celtics, che hanno la meglio nel finale sui Phoenix Suns per 120-112. Protagonista della rimonta conclusiva è Jaylen Brown, che realizza 18 dei suoi 41 punti nell’ultimo quarto, rendendo inutili i 40 siglati da Devin Booker dall’altra parte. Gli Orlando Magic si infrangono contro il muro degli Atlanta Hawks che, con il 124-112 di stanotte, infilano la decima vittoria consecutiva, limitando a sette la striscia di successi degli avversari. Grandi protagonisti Nickeil Alexander-Walker, con 41 punti messi a tabellino, e Jalen Johnson, che con 24 punti, 15 rimbalzi e 13 assist agguanta la tripla doppia numero 13 della stagione.

Si interrompe a cinque la serie di sconfitte consecutive per Golden State, che supera 125-117 i Washington Wizards grazie ai 30 punti di Kristaps Porzingis e ai 27 di De’Anthony Melton. Vittorie anche per Portland (114-95 contro Brooklyn), Chicago (132-107 contro Memphis) e New Orleans (129-111 contro Dallas).

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