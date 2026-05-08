Lakers e Cleveland ancora ko, Oklahoma e Detroit volano sul 2-0: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Oklahoma non sbaglia e si porta sul 2-0 nella serie con i Los Angeles Lakers, valida per le semifinali di Western Conference dei playoff di Nba. Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren mettono dentro 22 punti a testa e confezionano il 125-107 per i Thunder. Non bastano ai Lakers, sempre orfani di Luka Doncic, i 31 punti di Austin Reaves. Per LeBron James sono 23 punti e 6 assist in 38 minuti in campo. La serie si sposta in California per gara-3 (10 maggio ore 02.30) e gara-4 (12 Maggio ore 04.30).

Sul 2-0 anche Detroit, che batte Cleveland 107-97 sul proprio parquet. Doppia doppia da 25 punti e 10 assist per Cade Cunningham. Tobias Harris e Duncan Robinson aggiungono 21 e 17 punti. Sponda Cavs, Donovan Mitchell ultimo a mollare con 31 punti e 6 rimbalzi. Serata storta al tiro per James Harden, che chiude con 10 punti e il 23% dal campo in 37 minuti di gioco. La serie vola a Cleveland per gara-3 (9 maggio ore 21.00) e gara-4 (12 maggio ore 02.00).

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