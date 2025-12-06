Il sindaco di Modena riceve la targa di Capitale italiana del Volontariato per il 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto, dalle mani del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la targa di Capitale italiana del volontariato per il passeggio di testimone fra le due città. Modena è stata designata Capitale del volontariato 2026 nel corso della cerimonia avvenuta, al teatro Massimo di Palermo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. ù“Trovo molto importante essere oggi qui a Palermo, questo passaggio virtuale di testimone da una citta’ del Sud a una del Nord sta a sottolineare come il volontariato sia la spina dorsale del nostro Paese. Una straordinaria ricchezza che determina un fattore principale di sviluppo: senza il fattore della coesione sociale, infatti, questo Paese non si terrebbe in piedi”, ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che ha aggiunto: “In provincia di Modena sono piu’ di 1700 le associazioni e i gruppi di volontariato che operano sul territorio e questo riconoscimento ci carica di orgoglio e di responsabilità”.

-Foto gb/Italpress-

(ITALPRESS).