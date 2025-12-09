Il sindaco Brugnaro inaugura l’ampliamento del Parco di San Giuliano

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Parco di San Giuliano diventa sempre più accessibile e accogliente per i cittadini, grazie a un nuovo e ampliato spazio verde completo di illuminazione, sistemi di drenaggio, arredo urbano e piantumazioni studiati per aumentare comfort, biodiversità e sostenibilità, consentendo l’affaccio diretto sulla Laguna. L’area è arricchita da nuovi percorsi e da una “spiaggia urbana” verde che guarda il Bacino de la Sepa e che offre una vista privilegiata sulle isole veneziane, rafforzando così l’identità del parco come spazio di incontro, relax e piacere paesaggistico. Questo pomeriggio, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, è stato inaugurato l’ampliamento dell’area denominata “6 ettari” all’interno del parco, arricchito con nuovi spazi verdi e percorsi pedonali e ciclabili. Valore complessivo: 1 milione e 700 mila euro.

“In tutti questi anni di Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Brugnaro – abbiamo lavorato con determinazione per rendere il parco sempre più accessibile a tutti i cittadini, con interventi strutturali mirati e iniziative pensate per la comunità. In particolare, abbiamo recuperato e valorizzato aree finora inutilizzate, creando collegamenti con i percorsi esistenti e nuovi punti di osservazione sulla Laguna”. Il primo cittadino ha poi sottolineato quanto il Parco di San Giuliano sia da sempre una vera e propria porta d’accesso alla città e un baricentro dei flussi sociali e culturali. “L’assetto che inauguriamo oggi – ha dichiarato – è il risultato di un piano di recupero e sviluppo ben definito, che negli ultimi anni ha visto la riqualificazione del Polo Nautico, la realizzazione di nuove strutture sportive e di una nuova viabilità ciclabile, oltre che la creazione di infrastrutture per grandi eventi”. Il sindaco ha poi ricordato che tra le opere in corso di realizzazione a San Giuliano si inserisce anche il nuovo gattile comunale, che sorgerà in un comparto unitario dedicato agli animali da affezione, tra il nuovo canile comunale, dedicato a Silvana Tosi, sempre all’interno del parco, e il canile sanitario dell’Ulss 3 Serenissima.

Alla cerimonia inaugurale erano inoltre presenti diversi assessori e consiglieri comunali, insieme ad alcune autorità civili e militari del territorio. “Con questo ampliamento – ha dichiarato l’assessore Zaccariotto – rafforziamo ulteriormente il legame tra Mestre e il paesaggio lagunare, quella cerniera unica tra terraferma e centro storico di Venezia, dove terra e acqua si incontrano. Restituiamo ai cittadini uno spazio dedicato al benessere, allo sport e alla socialità. Oggi consegniamo quindi un luogo che cresce, vive e respira: un parco che appartiene a tutti e che, ne sono certa, diventerà uno dei punti di riferimento della nostra comunità”.

I lavori hanno portato alla realizzazione di numerosi interventi: nuovi percorsi pedonali in calcestruzzo drenante e terra stabilizzata, la modellazione di dune per la piantumazione delle alberature, l’installazione dell’impianto di irrigazione e di un nuovo sistema di illuminazione con 36 punti luce. Sono stati inoltre rinnovati gli arredi urbani con 3 panchine, 4 portabiciclette, 5 cestini, 3 fontane, oltre a 3 impalcati e 3 nuovi ponti che migliorano la fruibilità dell’area. Per quanto riguarda la vegetazione, sono stati messi a dimora 90 nuovi alberi, 845 arbusti e circa 3.500 piante aromatiche tappezzanti, completati da un’adeguata pacciamatura. Un intervento che rafforza la biodiversità e contribuisce a creare un ambiente più sano e accogliente.

Un secondo intervento, sempre in punta San Giuliano, riguarda la realizzazione della “Piazza della Laguna”, i cui lavori sono già in corso. L’opera, del valore di 600 mila euro, prevede la riqualificazione della punta nord-est, attualmente asfaltata, con la creazione di un teatro verde, nuove pavimentazioni e aiuole illuminate. Un progetto pensato per rilanciare il parco come spazio polifunzionale, ideale per eventi e momenti di aggregazione.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).