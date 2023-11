VENEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina si è celebrata alla Basilica di Santa Maria della Salute a Venezia, la Messa solenne presieduta dal patriarca Francesco Moraglia in occasione della Festa della Salute, tra le più sentite e amate dai veneziani.

Non solo una semplice ricorrenza, ma una vera e propria tradizione che vede rinnovarsi annualmente il rapporto con il Signore attraverso la devozione alla Vergine Maria. Le celebrazioni, iniziate lo scorso sabato con l’inaugurazione del ponte votivo, sono proseguite ieri sera con l’annuale pellegrinaggio dei giovani con il patriarca da Campo San Maurizio alla Salute con la testimonianza del gruppo musicale The Sun.

A portare i saluti della Città alla Santa Messa di questa mattina, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro insieme alle autorità civili e militari del territorio, nonchè il prefetto di Venezia Michele Di Bari, il Capitolo della Cattedrale di San Marco, le IX Congregazioni del Clero veneziano, i religiosi e i rappresentanti delle Scuole Grandi e degli Ordini Cavallereschi, oltre che i moltissimi fedeli che hanno riempito la chiesa.

Durante la sua omelia, il patriarca ha posto particolare attenzione “al riconoscimento del valore della donna e della dimensione femminile come elemento in grado di disegnare in modo più articolato e vero le istituzioni, i ruoli, le relazioni ecclesiali e sociali”. “Il ruolo della donna è sicuramente centrale all’interno della società e i fatti attuali di cronaca devono aiutare noi uomini a capire questo – ha commentato Brugnaro – Oggi nella Festa della Salute, molto sentita, capiamo quanto la Città sia devota alla figura della Madonna, importantissima per la nostra cristianità”.

