PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria per la Nazionale maschile di pallanuoto nel Gruppo A del torneo olimpico. Dopo l’affermazione all’esordio con gli Stati Uniti (12-8), gli azzurri del ct Campagna si sono imposti sulla Croazia per 14-11 (3-4; 3-2; 6-3; 2-2) con poker di reti per il capitano Di Fulvio. Prossimo impegno per il Settebello, la sfida con il Montenegro in programma giovedì 1° agosto (ore 16.35).

