Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio in Israele, incontrerà Netanyahu

Mandatory Credit: Photo by Aaron Schwartz - Pool via CNP/Shutterstock (15457108at) United States Secretary of State Marco Rubio listens as US President Donald J Trump chairs a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA,. President Trump Chairs a Cabinet Meeting at the White House, Washington, District of Columbia, USA - 26 Aug 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è atterrato all’aeroporto Ben Gurion per una visita ufficiale. Lo riferiscono i media israeliani. Rubio e la moglie, Jeanette Dousdebes Rubio, sono stati accolti al loro arrivo da una delegazione di funzionari, tra cui l’ambasciatore statunitense Mike Huckabe.

Una visita che giunge a meno di una settimana dall’attacco israeliano ai leader di Hamas nella capitale del Qatar, Doha, alleato degli Stati Uniti. Secondo quanto riportano i media israeliani, oggi lui e il premier Benjamin Netanyahu, visiteranno insieme il Muro Occidentale a Gerusalemme. Rubio ha aggiunto che cercherà risposte dai funzionari israeliani su come vedono la strada da seguire a Gaza.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

