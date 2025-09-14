Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio in Israele, incontrerà Netanyahu

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è atterrato all’aeroporto Ben Gurion per una visita ufficiale. Lo riferiscono i media israeliani. Rubio e la moglie, Jeanette Dousdebes Rubio, sono stati accolti al loro arrivo da una delegazione di funzionari, tra cui l’ambasciatore statunitense Mike Huckabe.

Una visita che giunge a meno di una settimana dall’attacco israeliano ai leader di Hamas nella capitale del Qatar, Doha, alleato degli Stati Uniti. Secondo quanto riportano i media israeliani, oggi lui e il premier Benjamin Netanyahu, visiteranno insieme il Muro Occidentale a Gerusalemme. Rubio ha aggiunto che cercherà risposte dai funzionari israeliani su come vedono la strada da seguire a Gaza.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).