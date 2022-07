Il Salone Nautico di Genova approda a New York

Lo Yacht Club di New York ha ospitato per la prima volta negli Stati Uniti d’America la presentazione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Una preview della kermesse che si svolgerà in Liguria dal 22 al 27 settembre prossimi. sat/mrv