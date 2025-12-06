Il ricordo di Santa Barbara al Museo Storico Militare di Forte Marghera

VENEZIA (ITALPRESS) – Il ricordo di Santa Barbara si rinnova tra i bastioni di Forte Marghera fin dal 1951, anno nel quale la sede della Direzione di Artiglieria di Venezia, costituita nel 1866 nell’isola di San Giorgio, fu trasferita nel Forte stesso. Anche quest’anno si è svolta la cerimonia, al Museo Storico Militare, che festeggia la patrona dei Vigili del Fuoco, artiglieri, artificieri, genieri e marinai.

Con una nota particolare: la celebrazione è stata l’occasione per inaugurare una sala del Museo dedicata a Giampaolo Dainese, scomparso lo scorso gennaio, e anima dell’attività museale. Presente l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar che ha preso la parola proprio per ricordare Dainese: “Giampaolo l’ho conosciuto e posso dire che è una di quelle persone che restano nel cuore di chi l’ha incontrato, per il suo instancabile impegno e per la passione che metteva in questo luogo e nelle sue attività. Dico sempre che la differenza la fa la nostra humanitas, la capacità di relazionarci, l’amore e passione che mettiamo in quel che facciamo. Vedo voi, delle Associazioni d’Arma, sempre presenti e attivi. I cittadini riconoscono oggi il valore delle Associazioni che sono riuscite a tenere vivo l’impegno nei confronti della comunità”, ha concluso Mar.

-Foto ufficio stampa Comune di Venezia-

(ITALPRESS).