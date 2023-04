LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid replica il 2-0 della gara d’andata e anche a Stamford Bridge batte il Chelsea di Lampard, grazie alla doppietta siglata da Rodrygo che permette agli spagnoli di accedere alla semifinale di Champions League. Una gara molto equilibrata, dove Benzema e compagni – quasi con il minimo sforzo – riescono a consolidare una qualificazione quasi interamente decisa già al Bernabeu. Primo frangente di studio per entrambe le squadre, con il Chelsea che al decimo minuto mette paura a Courtois con la conclusione di contro balzo tentata bene, ma senza successo, da Kantè. Risponde poco più tardi la formazione di Ancelotti, con il dribbling e il destro immediato di Rodrygo che va a scheggiare il palo alla sinistra di Kepa. Gara estremamente equilibrata, con fasi di palleggio intenso in cui Blues e Blancos si alternano per buona parte della prima frazione. Nel finale di primo tempo è il Chelsea ad avere la clamorosa occasione per passare in vantaggio, con Cucurella che servito in area trova da due passi la risposta di Courtois, fallendo una potenziale opportunità.

Chelsea che al netto di un buon atteggiamento paga tuttavia dazio per la disattenzione difensiva che al 58′ favorisce il vantaggio del Real Madrid. La fuga di Rodrygo, che coglie di sorpresa Chalobah e arriva poi a scambiare in area con Vinicius, per poi colpire a porta vuota e siglare facilmente l’1-0. Lampard che prova così a stravolgere il suo schieramento tattico, con gli ingressi offensivi di Mudryk, Joao Felix, Sterling e Mount che però non consegnano ai londinesi gli effetti sperati. Le merengues si affidano così ad una sapiente gestione del risultato, andando poi a raddoppiare sempre con Rodrygo, che concretezza la bella imbucata di Vinicius per Valverde, lucido a servire da sotto misura lo stesso esterno brasiliano. Pratica qualificazione dunque chiusa per il Real Madrid, che in semifinale incontrerà la vincente tra Bayern Monaco e Manchester City.

