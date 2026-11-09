Il programma Interreg Next Med alla Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici COP31

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il programma di cooperazione euro-mediterranea Interreg NEXT MED, di cui la Regione Autonoma della Sardegna è Autorità di Gestione, è presente ad Antalya in Turchia per la COP31, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si svolge da oggi, 9 novembre, al 20 novembre.

È la prima volta che il vertice ONU sul clima si tiene sulle coste del Mediterraneo, una regione che si riscalda 20% più rapidamente della media globale, con conseguenze evidenti per ecosistemi, comunità ed economia.

Dal 10 al 19 novembre Interreg NEXT MED prenderà parte a venti eventi, con l’obiettivo di dare più visibilità alle priorità del Mediterraneo nei negoziati globali sul clima. Gli appuntamenti si svolgeranno nel Padiglione del Mediterraneo, di cui il programma è partner principale, nei padiglioni di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, negli spazi tematici Arab Climate, Food and Agriculture e Climate Mobility e nella Green Zone, l’area dedicata alla società civile.

Durante la COP31, Interreg NEXT MED presenterà i 49 nuovi progetti selezionati con il bando per la transizione verde. L’investimento complessivo è di 128 milioni di euro, di cui 113 di fondi europei. I progetti riuniscono oltre 300 partner dei 15 Paesi partecipanti a Interreg NEXT MED e riguardano temi cruciali per la resilienza climatica: sicurezza idrica e alimentare, tutela degli ecosistemi e prevenzione degli incendi, economia circolare, decarbonizzazione, sviluppo delle competenze verdi e coinvolgimento dei giovani e capacità dei sistemi sanitari di affrontare i rischi legati al riscaldamento globale.

Il lancio ufficiale di questa nuova generazione di progetti è fissato per mercoledì 11 novembre, dalle 13 alle 14 ora locale, nel Padiglione del Mediterraneo. Interverranno la Commissione europea, l’Autorità nazionale turca, rappresentanti di progetti e dell’Autorità di Gestione di Interreg NEXT MED.

Per Interreg NEXT MED si tratta della quinta COP, dopo Glasgow (COP26), Sharm El-Sheikh (COP27), Dubai (COP28) e Baku (COP29).

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).