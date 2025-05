WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il progetto “La bellezza in un gesto” della Federazione Italiana Scherma, condotto grazie al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha fatto tappa a Washington presso la storica sede dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS).

“La Scherma come Ponte di Pace tra le Americhe e l’Europa” è stato il titolo di uno storico evento di diplomazia sportiva presso l’OAS, dove per la prima volta sono andate in scena delle dimostrazioni sportive d’alto livello, particolarmente apprezzate da un pubblico numeroso ed entusiasta.

L’appuntamento è stato co-organizzato dalle Missioni Permanenti di Panama e degli Stati Uniti presso l’OAS, insieme alla Missione Permanente di Osservazione dell’Italia presso l’OAS, e ha riunito rappresentanti e atleti di Panama, Stati Uniti e Italia per evidenziare il ruolo dello sport come strumento di diplomazia e sviluppo.

L’iniziativa ha previsto una tavola rotonda sui “Valori Olimpici”, seguita da una serie di incontri amichevoli di scherma. Dialoghi tra esperti e performance sportive per promuovere l’integrazione dello sport nelle attività dell’OAS e nei quattro pilastri dell’organizzazione: democrazia, diritti umani, sicurezza e sviluppo.

Inoltre, l’obiettivo dell’evento era rafforzare la cooperazione internazionale tra Stati membri e osservatori, promuovere stili di vita sani e aumentare la visibilità dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028.

Alla presenza del Segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani, Luis Almagro, la delegazione della scherma azzurra è stata accolta dall’Ambasciatore Roberto Nocella, Osservatore Permanente dell’Italia presso l’OAS.

A rappresentare la FIS c’erano il Presidente onorario Giorgio Scarso, dagli spadisti azzurri Davide Di Veroli, Valerio Cuomo, Enrico Piatti e Gianpaolo Buzzacchino, il tecnico Daniele Pantoni e la sciabolatrice Under 14 Melissa Raggi.

Sono inoltre intervenuti in video Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning & Legacy Officer di Milano Cortina 2026, e in presenza di Mico Delianova Licastro, delegato CONI negli Stati Uniti.

Grande protagonista è stata anche la Scherma Storica, con la proiezione di suggestivi video della disciplina e la consegna di omaggi speciali curati dagli esperti del Centro Federale di ricerca, formazione, divulgazione e relazioni internazionali di Scherma Storica con sede a Botticino, in provincia di Brescia.

Quella di Washington è stata per la Federazione Italiana Scherma la 15^ tappa del progetto “La Bellezza in un gesto”, recentemente rinnovato dal Consiglio federale, presieduto da Luigi Mazzone, un programma nato dall’accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la FIS a sostegno della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo attraverso lo sport delle tre armi, per il tramite della rete diplomatico-consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici ICE.

“Nel portare i saluti del Presidente federale Luigi Mazzone e del Consiglio, ho avuto il piacere di ricevere l’apprezzamento per quanto la Federazione Italiana Scherma fa a livello internazionale, tanto sul piano agonistico che istituzionale – ha detto il presidente onorario della Fis, Giorgio Scarso – Siamo onorati dell’affetto con cui sono stati accolti i nostri atleti e dell’entusiasmo mostrato dal pubblico per lo spettacolo offerto insieme ai loro colleghi americani, ma anche dell’orgoglio mostrato dall’azienda Ferrero nel sostenere il circuito Under 14 attraverso il progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of Moving”.

“La presenza di tante persone d’origine italiana ha ulteriormente sollecitato il senso d’appartenenza e il ruolo che la Federazione svolge nel contesto della diplomazia sportiva. Il successo di questo evento, che avrà come appendice la visita della nostra delegazione presso l’Ambasciata d’Italia a Washington, conferma quanto la scherma azzurra sia un’eccellenza del nostro Paese nel mondo”, ha concluso Scarso.

– Foto Ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS)