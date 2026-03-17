LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che il governo adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale delle forze armate maltesi dispiegato in Libano, mentre le tensioni nella regione continuano ad aumentare.

I militari sono stanziati presso Camp Shamrock, nell’ambito della missione Unifil, dove operano insieme a battaglioni irlandesi e polacchi in un ruolo esclusivamente di mantenimento della pace.

Abela ha sottolineato che il personale maltese non è coinvolto in operazioni di combattimento, ma che il governo resta vigile di fronte al deterioramento della situazione della sicurezza.

Abela ha aggiunto che le autorità stanno monitorando attentamente gli sviluppi sul campo e sono pronte ad agire qualora la situazione dovesse peggiorare. In merito al più ampio conflitto in Medio Oriente, Abela ha rivelato di aver avuto colloqui anche con il presidente degli Emirati Arabi Uniti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).