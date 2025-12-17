Il presidente Stefani riceve il generale della Guardia di Finanza Giuseppe Gerli

VENEZIA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, ha oggi ricevuto a palazzo Balbi il Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza, Comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale, Giuseppe Gerli.

Il presidente Stefani ha ribadito “piena collaborazione con la Guardia di Finanza, corpo fondamentale dello Stato, presidio di legalità e trasparenza”. In seguito c’è stato un momento dedicato allo scambio di doni, con gli auguri di Buon Natale a tutte le donne e gli uomini delle Fiamme Gialle.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).