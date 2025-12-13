Il Presidente Stefani presenta la nuova Giunta Regionale

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la composizione della nuova Giunta regionale del Veneto. Di seguito nomi e curriculum brevi dei singoli Assessori.

Gino Gerosa, assume la delega alla Sanità e alla programmazione Socio-sanitaria. 68 anni, professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di Scienze Cardio- Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova; Direttore dell’UOC di Cardiochirurgia e del Programma Trapianti di Cuore e Assistenze Meccaniche dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova; Coordinatore del Dipartimento Funzionale “Organi Artificiali e Rigenerazione Tissutale”. Cardiochirurgo di rilievo internazionale, con oltre 450 pubblicazioni scientifiche e numerosi capitoli in opere specialistici, ha eseguito interventi pionieristici, tra cui il primo impianto italiano di cuore artificiale totale e innovativi trapianti cardiaci, inclusi casi di trapianto “a cuore battente” e da donatore con cuore fermo. Vanta i seguenti riconoscimenti: Commendatore e Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica conferita con la Città di Padova Cittadinanza onoraria di Padova per il contributo alla cardiochirurgia e alla ricerca medica. E’ uno dei massimi esponenti della cardiochirurgia italiana e internazionale, riconosciuto per la leadership clinica e scientifica, l’innovazione tecnologica nel trattamento delle malattie cardiovascolari e per il ruolo di guida di strutture complesse in ambito ospedaliero e accademico.

Elisa De Berti, consigliere delegato a infrastrutture e attuazione del programma. 51 anni, di Isola Rizza, avvocato. Vicepresidente della Regione Veneto dal 2020-2025, assessore dal 2015 al 2020, con deleghe chiave come Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti. Ex Sindaco di Isola Rizza dal 2009 al 2015, e Presidente di ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti).

Lucas Pavanetto, assume le deleghe alle Imprese, Commercio, Fesr, Fiere e Innovazione, Sburocratizzazione. 43 anni, di Jesolo (VE), è Geometra ed impiegato tecnico presso una azienda del settore Edile. Consigliere Comunale a Jesolo dal 2007 al 2009, è stato Presidente del Consiglio Comunale e consigliere regionale uscente. Impegnato nel volontariato, è stato componente il Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Jesolo dal 2005 al 2022. Vicepresidente, assume le deleghe a Turismo, Lavoro. Massimo Bitonci, 60 anni, di Cittadella, laureato in Economia a Ca’ Foscari. Dottore commercialista. E’ esperto in diritto societario, fiscale, controllo contabile e operazioni straordinarie. E’ stato vicesindaco di Cittadella dal 1994 al 2002, sindaco dal 2002 al 2012, sindaco di Padova dal 2014 al 2016. Dal 2010 al 2011 è stato Vice Presidente dell’ANCI Nazionale. E’ stato eletto alla Camera nel 2008, al Senato nel 2013, nuovamente a Montecitorio nel 2018 quando viene nominato sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze. Eletto nel 2022 alla Camera, viene nominato Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dal dicembre 2022 è il Presidente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti.

Dario Bond, assume le deleghe all’Agricoltura, politiche venatorie, aree alte. 64 anni, feltrino, laureato in Scienze agrarie, erborista, è stato consigliere comunale a Feltre e presidente del Consiglio comunale; poi consigliere regionale per due mandati. E’ stato eletto alla Camera nel 2018. Nel 2012 è stato nominato come delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell’intesa per il Fondo comuni confinanti, confermato poi nel 2023.

Filippo Giacinti, assume le deleghe al Bilancio, Personale e Patrimonio, Affari Legali. 51 anni, di Albignasego (PD), laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova. E’ avvocato nel campo del diritto penale ed appassionato di sport. Eletto consigliere comunale ad Albignasego nel 2003, ha ricoperto il ruolo di consigliere ed assessore. Rieletto nel 2008, diventa vicesindaco, riconfermato nel 2013. Viene eletto sindaco di Albignasego nel 2016, riconfermato nel 2021 con l’80% dei consensi. Nel 2023 è stato eletto presidente del Comitato dei sindaci del Distretto Ulss “Padova Bacchiglione, Terme Colli, Padova Piovese”. Nel 2024 diventa presidente della Conferenza dei Sindaci Ulss dell’intera provincia di Padova. E’ inoltre Presidente del Comitato dei Sindaci dal nuovo Ambito Territoriale Sociale Pratiarcati-Saccisica.

Valeria Mantovan, assume le deleghe alla Formazione e cultura. 35 anni, di Porto Viro (Rovigo), laureata in Giurisprudenza. E’ stata consigliere provinciale a Rovigo e poi assessore al commercio e turismo del comune di Porto Viro. A 32 anni è diventata sindaco di Porto Viro, e nel settembre 2024 assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione.

Paola Roma, assume le deleghe al Sociale, Abitare, Sport. 43 anni, di Ponte di Piave (TV), laureata in Giurisprudenza, dipendente Ulss e in precedenza impiegata nell’azienda di famiglia. E’ sindaco del suo paese al secondo mandato, presidente della Conferenza dei sindaci della Ulss2 e dell’Associazione Comuni Marca Trevigiana. E’ stata consigliere comunale a Ponte di Piave dal 2004 al 2014.

Diego Ruzza, assume le deleghe ai Trasporti e Mobilità. 52 anni, di Zevio (VR), laureato in Psicologia clinica e di comunità, specializzato in psicoterapia, Dirigente Psicologo all’ospedale di Legnago. Già membro del comitato tecnico-scientifico dell’Associazione Alzheimer Italia e dell’Unione Parkinsoniani di Verona. Nel 2014 è eletto consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Veneto, di cui diventa anche tesoriere. Nel 2016 è nominato componente esperto nel Tavolo Tecnico sulla Neuropsicologia dall’Ordine degli Psicologi. E’ stato sindaco per due mandati del Comune di Zevio (VR).

Elisa Venturini, assume le deleghe all’ Ambiente e Protezione Civile. 46 anni, laureata in Giurisprudenza, Sindaco del Comune di Casalserugo dal 2008 al 2018, già Consigliere Delegato della Provincia di padova e Vicepresidente Anci Veneto, Consigliere regionale nel 2023.

Marco Zecchinato, assume le deleghe all’internazionalizzazione, Ue, Attrattività, Urbanistica, Identità veneta, Enti Locali. 49 anni, nato ad Arzignano (VI), vive ad Orgiano. Laureato in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, specializzato in valutazione di impatto ambientale, dal 2001 svolge l’attività di urbanista libero professionista. E’ stato sindaco del comune di Orgiano dal 2006 al 2016, presidente dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, vicepresidente dell’Intesa programmatica dell’Area Berica, membro del consiglio direttivo ANCI Veneto. Dal 2016 al 2020 è stato membro di commissioni tecniche regionali (CTR lavori pubblici, CTR ambiente, Comitato misto paritetico per le servitù militari). Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale.

Morena Martini, consigliere delegato alla Partecipazione Giovanile e rapporti con il Consiglio. 62 anni, laureata in Lingue e Letterature straniere, è stata consigliere comunale e membro della giunta del Comune di Rossano Veneto. Ha ricoperto incarichi come assessore provinciale a Vicenza alla formazione, al lavoro e all’istruzione.

