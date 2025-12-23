Il presidente Stefani incontra il provveditore interregionale alle opere pubbliche Di Maio

VENEZIA (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha incontrato oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’ingegner Gennaro Di Maio, Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino AA, Friuli Venezia Giulia, che era accompagnato dal dottor Giuseppe Maccario. Stefani e Di Maio si sono confrontati sulle opere in corso di realizzazione e su quelle programmate, con una particolare attenzione sulla città di Venezia e sulle infrastrutture stradali regionali.

– foto ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS).