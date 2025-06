ROMA (ITALPRESS) – In un contesto globale in continua evoluzione, dove la sicurezza, la sostenibilità e l’inclusione hanno bisogno di approcci innovativi, collaborazioni internazionali e soluzioni concrete, l’ambasciata del Canada in Italia è lieta di annunciare la tredicesima edizione del Premio Canada-Italia per l’Innovazione. Secondo una nota dell’ambasciata del Canada, il Premio di quest’anno si concentra su quattro tematiche prioritarie: sicurezza energetica; intelligenza artificiale e sport; tecnologia spaziale; gestione delle migrazioni. Queste priorità riflettono le sfide e le opportunità più urgenti del nostro tempo. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina febbraio-marzo 2026 e della Fifa in Canada nel giugno 2026, l’attenzione si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale nello sport, per migliorare performance, inclusione e sicurezza.

La crescente instabilità geopolitica rende cruciale il tema della sicurezza energetica, mentre l’esplorazione spaziale apre nuove frontiere per la scienza e la cooperazione internazionale. Infine, la gestione delle migrazioni si conferma una priorità globale, richiedendo modalità di intervento efficaci, umane e sostenibili. L’iniziativa si rivolge a esperti, ricercatori, scienziati, startup, professionisti delle industrie creative e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi.

Il Premio consiste nel rimborso delle spese di viaggio in Canada, fino a un massimo di 4.000 euro, per incontrare il partner canadese e sviluppare congiuntamente il progetto. Nel corso degli anni, il Premio ha senza dubbio contribuito al rafforzamento delle relazioni tra Canada e Italia, favorendo la nascita di collaborazioni durature e contribuendo allo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione di rilievo internazionale. Inoltre, dallo scorso anno il Canada è stato inserito nel programma Horizon Europe come “paese associato” per i progetti del Pilastro II; il Premio rappresenta pertanto un’opportunità concreta per avviare sinergie e costruire partenariati strategici tra le due sponde dell’Atlantico. La data di scadenza per presentare le candidature al Premio è il 29 giugno 2025.

